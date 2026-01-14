500Ëü±ß°Ê²¼!? ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? 400ÇÏÎÏ¤Î¡ÖÄ¾4¡×ÅëºÜ¤Î¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGR MR2¡×!? ÂÔË¾¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡©
¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!?
¡¡2025Ç¯12·î¤Ï¤¸¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶È³¦¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµöÄ£¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¾¦É¸¤¬½Ð´ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡¤½¤Î¾¦É¸¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÖGR MR2¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð´ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÏËÜÅö¤ËMR2¤òÉü³è¤µ¤»¤ëµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢GR¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¿·À¤ÂåMR2¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMR2¤Îµ°À×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Áö¤ê¤òËá¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤âÉ¬Í×¡Ë¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢400Ëü±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤é¸æ¤Î»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Åß¤Î»þÂå¤À¤«¤é¡£¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Ç2¿Í¾è¤ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎMR2¤Û¤É¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë³ä¤Ë¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤ÏÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¼«¤º¤È²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÎã¤ò½Ð¤¹¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢2025Ç¯²Æ¤ËÉü³è¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¡£¿ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¿ôÈÎÇä¤Ç¤âÍø±×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò°Â¤¯ºî¤ì¤ë»þÂå¤Ï¥Û¥ó¥À¡ÖS660¡×¤òºÇ¸å¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼¡À¤ÂåMR2¤¬¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö¥±¥¤¥Þ¥ó¡×¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡ÖA110¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤é¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬1000Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤ÏÇÓµ¤ÎÌ2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Á°¸å¤Î4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡£Å°ÄìÅª¤ËÁö¤ê¤òËá¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢Áö¤ê¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ê¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë1000Ëü±ßÁ°¸å¤Ï¹â²á¤®¤È¤·¤Æ¤â500Ëü±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤ËÀè¹Ô¸ø³«¡Ê¤Ê¤ó¤ÈÀÖ¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡Ö¹âÀÇ½¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤â¼¨º¶¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤½¤Î»þ³«È¯¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÐÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê3µ¤Åû1.6L¥¿¡¼¥Ü¤ÎG16E¡Ë¤¬300PS¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¡£
¡¡ÇÓµ¤ÎÌ¤¬Ìó25¡óÁý¤¨¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â25¡óÁý¤·¤Î400PS¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Î¡ÖSZ-R¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³µÛµ¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Åß¤Î»þÂå¤Ë¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òËÜÅö¤Ë¥È¥è¥¿¡ÊGR¡Ë¤¬ºî¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ÊÁ°¤Î¥È¥è¥¿¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¤¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âº£¤Î¥È¥è¥¿¤Ê¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆA110¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦A110¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£