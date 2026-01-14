¡ã¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ãæ¤ËµÁÊì¡ä39ÅÙ¤ÎÇ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¡ª±ø¤¤¡ª¡×¤ÈÀâ¶µ¡£²¿¤·¤ËÍè¤¿¡©
»Ò¤É¤â¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Þ¥Þ¤ÏÉÔ°Â¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç39ÅÙ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌ²¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¶»¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¿¤½¤¦¡£Èà½÷¤«¤é¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁÊì¤¬¡Ö¤´ÈÓ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤Î¡©¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿©Íß¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¥¼¥ê¡¼¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢¤À¤ë¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¤Ë¿²¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤ã¡ª¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã²Ä°¥ÁÛ¡ª¡¡±ø¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¿¤·¤Ë¤¤¿¡©¡Ù
¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
Ç®¤¬39ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆþÍá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÇ®¤¬¹â¤¯¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¡£Ç®¤ÈÀï¤¦ÂÎÎÏ¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤µ¤µ¤Ã¤ÈÀ¶¿¡¤¹¤ë¤è¡Ù
¡Ø°ìÆüÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¡£¿åÊ¬Êäµë¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¿²¤ë¡£´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤ë¡£ÂÎÆâ¤ÎÆ®¤¤¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡Ù
¡Ø39ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¿åÊ¬¤À¤±µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤È¤ÏµÙÍÜ¤¹¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ç®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±ø¤¤¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡Ù
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â°ìÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¯¿ÈÂÎ¤ò¿¡¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¡Ö±ø¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢´ÇÉÂ¤ËÄÉ¤ï¤ìÉÔ°Â¤Ê¥Þ¥Þ¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡£¿åÊ¬Êäµë¤¬ºÇÍ¥Àè
¹âÇ®¤Î¤È¤¡¢µÞ¤Ë¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¤´ÈÓ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¡£¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¥¼¥ê¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥ê¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¹âÇ®¤Î¤È¤¤ÏÂç¿Í¤â¤´ÈÓ¤Ê¤ó¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤è¡£²òÇ®ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¾¯¤·ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿·ä¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ï¡Ù
¡Ø¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥¢¥¤¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¡Ù
¤ªµÁÊì¤µ¤óÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¼£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÌµÍýÌðÍý¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤Ê¤É¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥à¥ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì¸ý¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÇ®¤ÎÆü¤Ï¡¢µÁÊì¤ò²È¤Ë¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Î¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë²È¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬Íè¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤à¤·¤í´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÇ®¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£¡Ö¤¦¤Ä¤¹¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÏµÁÊì¤µ¤ó¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷¼Ô¤Î¤¤¤ë²È¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬Ìä¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Èó¾ï¼±¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎµÁÊì¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£º£¤ÏÏ¢Íí¤¬¤¤Æ¤â¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
´ÇÉÂÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë»Ø¿Þ¤äÈÝÄê¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼å¤Ã¤¿¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼é¤ë¤Ù¤¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î´ÇÉÂ¤¬°ìÈÖ¤ÎÌô
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¸½ºß¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿åÊ¬¤ò¤È¤é¤»¡¢µÙ¤Þ¤»¡¢ÂÎÎÏ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´ÇÉÂ¤Î´ðËÜ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£
´ÇÉÂ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÎ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÃ¯¤«¤ÎÀ¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÑ¤¨¤¿ÂÖÅÙ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£