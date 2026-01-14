¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï2026Ç¯³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡Í½ÁÛ3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡ÆüËÜÀª10¿Í¤¬½Ð¾ì
¡ã¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ13Æü¡þ¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ7044¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÎãÇ¯¤Î½éÀï¡Ö¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£½µ15Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡×¤¬º£Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á10¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ª¥Õ¼Ì¿¿¡Û¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÈÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ÇÂÐÃÌ
³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Í½ÁÛ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾¾»³¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£³«ËëÀï¤Î¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈºÇ½ªÀï¡É¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£25Ç¯¤òÍ¥¾¡¤ÇËë³«¤±¡¢Í¥¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤ÎDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¡×¤Ç7°Ì¡¢11·î¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Î5°Ì¤È¡¢½ªÈ×¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤òÉ¾²Á¡£2022Ç¯ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î2¾¡ÌÜ¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¸õÊä1°Ì¤Ï¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£13Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïV¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¾¾»³¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê3²ó¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÀäÄº´ü¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¾¾»³¤Î¤Û¤«µ×¾ïÎÃ¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢¶â»Ò¶îÂç¡¢Èæ²Å°ìµ®¡¢ÊÆß·Ï¡¡¢¿ù±ºÍªÂÀ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÄ¹ºêÂçÀ±¡Ê¤¿¤¤¤»¤¤¡¦Í¦»Ö¹ñºÝ¹â¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÚÍ¥¾¡Í½ÁÛ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û1°Ì¡§¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼2°Ì¡§J.J.¥¹¥Ý¡¼¥ó3°Ì¡§¾¾»³±Ñ¼ù4°Ì¡§¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢5°Ì¡§¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó6°Ì¡§¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼7°Ì¡§¥¥à¡¦¥·¥¦¡¼8°Ì¡§¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼9°Ì¡§¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¨¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢10°Ì¡§¥ê¥³¡¦¥Û¥¤11°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë12°Ì¡§¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥ë13°Ì¡§¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ê¡¼14°Ì¡§¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó15°Ì¡§¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥é¥ë¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·àÅª¥¤¡¼¥°¥ëV¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¡¡2022Ç¯Âç²ñ¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯
ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼2026Ç¯Âç²ñÆüÄø°ìÍ÷
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬·ëº§È¯É½¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Å¯³Ø
ÀÐÀîÎË½Ð¾ì¡¡ÊÆ²¼Éô³«ËëÀï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
