¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡Ù¥Þ¥ó¥¬Park¤ÇÏ¢ºÜÇÛ¿®³«»Ï
¡¡ÇòÀô¼Ò±¿±Ä¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡¦¥Þ¥ó¥¬Park¤Ë¤Æ¡Ö¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡×¡Ö¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE&WAR ÊÌºýÊÔ¡×(Ì¡²è/µÝ¤¤¤¤í ¸¶ºî/ÍÀî¤Ò¤í¡¦ÍÀî¹À¡Ò³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA ¥¢¥¹¥¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹´©¡Ó)¤ÎÏ¢ºÜÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥Ö¥³¥áÉ÷¤Î¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡Ù·ÇºÜ¥Ú¡¼¥¸
¢£¡Ö¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÎÉ²½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¤¬¼í¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¤½¤Î¸¡±Ü¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÏËÜ¤ò¼é¤ëËÉ±ÒÂâ¤È¤·¤Æ¡Ö¿Þ½ñÂâ¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Þ¸¶°ê¤Ï¡¢ÀÎ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿(´é¤Ï²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¿Þ½ñÂâ°÷¤ËÆ´¤ìÆþÂâ¡£¤¬¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ´¶µ´±¡×Æ²¾åÆÆ¤Ë¤è¤ë·±Îý¤Î¿ô¡¹¡Ä!?
¢£¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE&WAR ÊÌºýÊÔ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ²¾å¤Ë°ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¤·¡¢Æó¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡ª¿·¤·¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¥É¥¥É¥¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë°ê¤À¤¬¡¢Æ²¾åÈÉ¤È¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤ò¼é¤ëÆü¡¹¤âÂ³¤¤¤Æ¡½¡½¡ª¡©¥é¥ÖÁ´³«¤ÎÊÌºýÊÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥Ö¥³¥áÉ÷¤Î¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡Ù·ÇºÜ¥Ú¡¼¥¸
¢£¡Ö¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE¡õWAR¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÎÉ²½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¤¬¼í¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¤½¤Î¸¡±Ü¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÏËÜ¤ò¼é¤ëËÉ±ÒÂâ¤È¤·¤Æ¡Ö¿Þ½ñÂâ¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Þ¸¶°ê¤Ï¡¢ÀÎ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿(´é¤Ï²±¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¿Þ½ñÂâ°÷¤ËÆ´¤ìÆþÂâ¡£¤¬¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ´¶µ´±¡×Æ²¾åÆÆ¤Ë¤è¤ë·±Îý¤Î¿ô¡¹¡Ä!?
¢£¡Ø¿Þ½ñ´ÛÀïÁè LOVE&WAR ÊÌºýÊÔ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ²¾å¤Ë°ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¤·¡¢Æó¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡ª¿·¤·¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¥É¥¥É¥¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë°ê¤À¤¬¡¢Æ²¾åÈÉ¤È¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤ò¼é¤ëÆü¡¹¤âÂ³¤¤¤Æ¡½¡½¡ª¡©¥é¥ÖÁ´³«¤ÎÊÌºýÊÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ª