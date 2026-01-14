Êì»Ò£³¿Í°äÂÎ¡ÖÀ¸³èÊÝ¸îÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¸í¾ðÊó¹¤¬¤ë¡ÄÊ¡²¬»Ô¤¬È¯¿®¼Ô¤Î³«¼¨ÀÁµá¤Ø
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì»Ò£³¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö»Ô¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤òÃÇ¤é¤ì¤¿£³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸í¾ðÊó¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶Æü¸á¸å¡¢¾ëÆî¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢£³£°Âå¤ÎÊì¿Æ¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤ÈÌ¤½¢³Ø»ù¤Î»ÐÄï£²¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸í¾ðÊó¤Ï£¸Æüº¢¤«¤éÆ°²è¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ë¤Ï£±£³Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¹³µÄ¤¬Ìó£µ£°·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±²Ý¤Ï¡ÖÁ´¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸í¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áòº×,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³¤,
Áòµ·,
Ï·¸å