¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°2026Ç¯ÈÇ¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÊÂ¤Ö2°Ì
¡ÊCNN¡Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤â¥È¥Ã¥×3¤ò¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤¬ÆÈÀê¡£1°Ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢2°Ì¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï±Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡ÊIATA¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿227¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬192¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì188¤À¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î²¤½£5¥«¹ñ¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤³¤Î5¥«¹ñ¤Ç¤Ï186¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¡£
4°Ì¤âÁ´¤Æ²¤½£Àª¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î³Æ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì185¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¡£
²áµî20Ç¯¤ÇºÇ¤âµÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î½ç°Ì¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ÈÊÂ¤Ö5°Ì¡£¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÏÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2006Ç¯°ÊÍè¤Ç149Áý¤¨¤Æ184¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï57°Ì¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê³°¸ò´Ø·¸¤È¥Ó¥¶¼«Í³²½¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢7°Ì¤Î±Ñ¹ñ¤Ï¡¢¥Ó¥¶ÉÔÍ×¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬1Ç¯Á°¤è¤ê12¸º¤Ã¤Æ182¤Ë¸åÂà¡£ÊÆ¹ñ¤â1Ç¯Á°¤è¤ê7¾¯¤Ê¤¤179¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï25Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×10¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¸å¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç10°Ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¹ñ¤¬Æ±Ãå¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¾å²ó¤ë¹ñ¤Ï37¥«¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Ç¯¤ÎÁ°²ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê1¥«¹ñÁý¤¨¤¿¡£