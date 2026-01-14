¾®µÜ±Ù»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»àµî¤ò¼õ¤±Èá¤·¤ß¡¡¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î13Ç¯´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¡Ê67¡Ë¤¬14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦81¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×ÊÆ¹¨¡¢¥º¥±¥º¥±Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï·òºß¡ª
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¾®µÜ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡õ¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨ÍÍ¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊÀ¼Ò½êÂ°¾®µÜ±Ù»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¾®µÜ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤Þ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡£¡Ö¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö13Ç¯´Ö¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç½éÂå¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò98Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡Ê91Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡Ë¡£2017Ç¯¡¢µ×ÊÆ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¾®µÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¶È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤Þ
¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Ç¯´Ö¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡£
¾®µÜ±Ù»Ò
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×ÊÆ¹¨¡¢¥º¥±¥º¥±Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï·òºß¡ª
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¾®µÜ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡õ¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨ÍÍ¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊÀ¼Ò½êÂ°¾®µÜ±Ù»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¾®µÜ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö13Ç¯´Ö¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç½éÂå¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò98Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡Ê91Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡Ë¡£2017Ç¯¡¢µ×ÊÆ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¾®µÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¶È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤Þ
¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Ç¯´Ö¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²û¤«¤·¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡£
¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡£
¾®µÜ±Ù»Ò