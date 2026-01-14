Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¥¢¥Ý¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤Ë°ÕÍß¡¡ËÁÆ¬²ò»¶¤Ë¤é¤ßÁªµó¶¨ÎÏ¶¨µÄ¤«
¹â»Ô¼óÁê¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï14ÆüÄ«¤Î³¹Æ¬³èÆ°¸å¡¢FNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢12Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢½°±¡Áª¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤äÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼èºà¤ÇÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¡Öº£½µÃæ¤Î¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¦¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½µÆâ¤Î²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢13Æü¤ÎÅÞ¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤â¡ÊÏ¢·È¤ò¡Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¼çÄ¥¤Î°ã¤¦À¯ÅÞ¤¬¡¢Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁªµó¶èÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áªµó¶èÄ´À°¼«ÂÎ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ïº£²ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ý¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¾ÀÜÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£