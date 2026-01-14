¢ãºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯¢ä ¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¡×1.17¡¢ÉÔÌÀ¤ÎÊì¤ËÊû¤²¤ë¸ÀÍÕ º´Æ£±Ù»Ò¤µ¤ó
¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë1·î17Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤¬ÅìÍ·±àÃÏ¡ÊÆ±»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤¯ÄÉÅé¤Î½¸¤¤¤Ç¡¢°äÂ²ÂåÉ½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ëÊ¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î²ð¸î»Î¡¦º´Æ£±Ù»Ò¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬13Æü¡¢¿À¸Í»ÔÌò½ê¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ù»Ò¤µ¤ó¤ÏÊì¡¦Àµ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ65ºÐ¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤¿31Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Êì¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡¡
¡¡¿ÌºÒ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯7·î¡¢¡Ö¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¿ÆÀÌ¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÀ×ÃÏ¤ÇÀµ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Êì¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¥é¥·¤òºîÀ®¤·¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÌºÒ¤ÎÌó1Ç¯È¾¸å¤Ë¼ºí©Àë¹ð¤¬¼õÍý¤µ¤ì¡¢Ë¡Î§¾å¤Î»àË´¤¬³ÎÄê¡ÊÄÌ¾ï¤Î¼ºí©Àë¹ð¼õÍý¤Ï7Ç¯¤À¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤Ï1Ç¯È¾¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤â»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤ÏÀ®¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Â¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¹¤â17ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»ä¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Êì¤Î¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î31Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤Û¤«¤ËÃµ¤·Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹ü¤Î¤«¤±¤é¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÌºÒ¤ÏÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁÜ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£6434¿Í¤Îµ¾À·¼Ô°Ê³°¤Ë¡¢3¿Í¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤òÅìÍ·±àÃÏ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°äÂ²ÂåÉ½¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï°äÂ²¤ÈÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë°äÂ²¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¼Ô¤À¤Ã¤¿Àµ»Ò¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â±Ù»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¡£¿ÌºÒ2ÆüÁ°¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¡£±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£16Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë ¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯¡¦ÄÉÅé¤Î½¸¤¤¡×¤ÇÅô¤µ¤ì¤ëÅôäÆ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡È¤Ä¤à¤°¡É¡£
¡¡±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1.17¤ÏÀµ»Ò¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤È¤È¤â¤ËÅìÍ·±àÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊì¤Ë¡Ø²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì½ê¡£¿ÌºÒµ¾À·¼Ô¤ÎÌÃÈÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦1.17¤À¤¬¡¢»ä¤Î»×¤¤¤ò¡È¤Ä¤à¤°¡ÉÆü¤Ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¡ÖÄÉÅé¤Î½¸¤¤¡×¤Ï1·î17Æü¡¢¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¸áÁ°5»þ46Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅìÍ·±àÃÏ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡£