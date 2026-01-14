¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¤ÈNTTÀ¾¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ßIOWN AP¤Ë¤è¤ê¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸úÀ³ÎÇ§
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï1·î13Æü¡¢IOWN ¥ª¡¼¥ë¥Õ¥©¥È¥Ë¥¯¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊAll-Photonics Network¡¢IOWN APN¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿À®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIOWN APN¼Â¾Ú´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇAI½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¾å¤Ç¡¢ÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ëAI´ðÈ×¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤È¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¤Î¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼Â¸³¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡ÖÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤ª¤è¤ÓIOWN APN¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Öµ¡Ç½¡¦ÀÇ½¸¡¾Ú¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤¡×¡ÖÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡×¤òÃ´Åö¡£
NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡ÖIOWN APN¤Ë´Ø¤¹¤ë3µòÅÀ¼Â¾Ú´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡û¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì
¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿µòÅÀ¤ò´Þ¤à3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ä¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó86.0¡ó¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÃ£À®¡Ê³Ø½¬»þ´Ö¤ÏÌó1.17ÇÜ¡Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎGPU¤òÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢GPU¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
¤Þ¤¿¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿Âçºåµþ¶¶¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò¼Â¹Ô
¤µ¤é¤Ë¡¢HPE¡ÊµìJuniper Networks¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òAPN-TÂåÂØ¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅëºÜ¤·IOWN APN¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀµ¾ïÆ°ºî¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢ÁÂÄÌ¡¢ÄÌ¿®ÂÓ°è¡¢ÀÇ½¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£IOWN APN¤È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡û¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëIOWN APN¼Â¾Ú´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢Âçºåµþ¶¶¡¢Æ²Åç¤ª¤è¤ÓÊ¡²¬¤Î3µòÅÀ¤òÀÜÂ³¤·¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇAI½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£
¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡ÖÊ¬»¶¥¯¥é¥¹¥¿·¿AI´ðÈ×¤ª¤è¤ÓIOWN APN¤È¤ÎÅý¹çÀß·×¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Öµ¡Ç½¡¦ÀÇ½¸¡¾Ú¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤¡×¡ÖÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡×¤òÃ´Åö¡£
NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡ÖIOWN APN¤Ë´Ø¤¹¤ë3µòÅÀ¼Â¾Ú´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Î¼Â¾Ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡Æ¤¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡û¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì
¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿µòÅÀ¤ò´Þ¤à3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ä¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó86.0¡ó¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÃ£À®¡Ê³Ø½¬»þ´Ö¤ÏÌó1.17ÇÜ¡Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊï³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬»¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎGPU¤òÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢GPU¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
3µòÅÀ¤ÎGPU¥Î¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÃÙ±ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
¤Þ¤¿¡¢IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ìó600kmÎ¥¤ì¤¿Âçºåµþ¶¶¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼«Î§·¿¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿äÏÀÆ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
IOWN APN·ÐÍ³¤Ç¡¢Ê¡²¬µòÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿äÏÀ½èÍý¤ò¼Â¹Ô
¤µ¤é¤Ë¡¢HPE¡ÊµìJuniper Networks¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¹¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î400G¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òAPN-TÂåÂØ¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅëºÜ¤·IOWN APN¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀµ¾ïÆ°ºî¡Ê¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢ÁÂÄÌ¡¢ÄÌ¿®ÂÓ°è¡¢ÀÇ½¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£IOWN APN¤È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëAPNÀÜÂ³¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£