¡ãÃíÌÜÌÃÊÁ¡ä¡á¥é¥¯¥¹¡¢¹¥¶ÈÀÓ´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤ËÌá¤ê»î¤¹Å¸³«¤Ø
¡¡¥é¥¯¥¹<3923.T>¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î°Ê¹ßÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²·î£±£·Æü°ÂÃÍ£¹£¹£°±ß¤ÇÄì¤ò³ÎÇ§¤·²¼ÃÍ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤Î¹¥Ä´¤ÇÂ¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤â½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎºÆ¾å¿¶¤ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ìá¤êÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¡Ö³Ú³ÚÌÀºÙ¡×¤Ê¤É¡Ö³Ú³Ú¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¡£ºòÇ¯£±£±·î£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£³·î´ü¾å´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£·£·²¯£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£µ¡¥£´¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£Â¤â¤È¤Î¹¥Ä´¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò±Ä¶ÈÍø±×¤Ç£±£µ£°²¯±ß¤«¤é£±£¶£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â£³±ß£²£µÁ¬¤«¤é£³±ß£´£°Á¬¤ØÁý³Û¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾å¹â¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÁý¼ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò·ÑÂ³¡£¹¹¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£±·î¤Î¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¼ê·Á»ÙÊ§¤¤¤Î¶Ø»ß¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¹¹¤Ê¤ë¾å¿¶¤ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Ä´ººµ¡´Ø¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£¶£°²¯±ß¶¯¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü¤òÆ±£²£°£°²¯±ß¼å¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¿Î¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¡Ö³Ú³ÚÌÀºÙ¡×¤Ê¤É¡Ö³Ú³Ú¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¡£ºòÇ¯£±£±·î£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£³·î´ü¾å´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£·£·²¯£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶£µ¡¥£´¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£Â¤â¤È¤Î¹¥Ä´¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò±Ä¶ÈÍø±×¤Ç£±£µ£°²¯±ß¤«¤é£±£¶£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â£³±ß£²£µÁ¬¤«¤é£³±ß£´£°Á¬¤ØÁý³Û¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾å¹â¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÁý¼ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤ò·ÑÂ³¡£¹¹¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£±·î¤Î¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¼ê·Á»ÙÊ§¤¤¤Î¶Ø»ß¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¹¹¤Ê¤ë¾å¿¶¤ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Ä´ººµ¡´Ø¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£¶£°²¯±ß¶¯¡¢£²£·Ç¯£³·î´ü¤òÆ±£²£°£°²¯±ß¼å¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¿Î¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS