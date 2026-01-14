日やけ止めブランド『サンカット®』から、負担感なく使える「無重力感UVエッセンス」発売

コーセーコスメポートは2月2日、日やけ止めブランドの「サンカット」から「無重力感UVエッセンス」を、順次発売します。

夏が長引くことで、UV対策の意識が向上し、日やけ止めを夏だけでなく一年を通して使用する方が増加しています。

また、過酷化する気候により、日やけ止めの使用頻度が高くなり、使用回数が増えることで、肌への負担感を感じる方も増加しています。そして、SNSの拡大から、成分の理解が広がり、配合成分だけでなく、紫外線吸収剤フリーや、アルコールフリーというフリー項目に注視して、日やけ止めを選ぶ方が増えています。

このような背景から、『サンカット®』から負担感がゼロのつけ心地なのに、強力紫外線を防ぐ日やけ止め「無重力感UVエッセンス」を発売します。

■空気のようなつけ心地で紫外線をガード

同商品は、SPF50 ＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★で強力な紫外線をカットする性能を持ちながら、負担感なく使える日やけ止め美容液です。

超微細のUVカット成分による「新開発ミクロムースブロック技術」を搭載しており、スッと消えるようになじむ空気のようなつけ心地が特徴となっています。

さらに、紫外線吸収剤フリー、アルコールフリーなど、肌負担を軽減する“12の肌への思いやり”を実現。

・紫外線吸収剤フリー（ノンケミカル）

・アルコールフリー

・合成着色料（タール色素）フリー

・香料フリー

・パラベンフリー

・肌環境ストレスフリーパウダー※2（汗・皮脂吸着）配合

・スキンケア成分：ヒアルロン酸・コラーゲン・セラミド・アミノ酸※3・H※4（保湿）配合

・せっけんで簡単オフ

・アレルギーテスト済み

・パッチテスト済み

・スティンギングテスト済み

・ニキビのもとになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み）

すべてのかたにアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

※2マイカ・酸化亜鉛・ヒドロキシアパタイト ※3セリン ※4ホホバ種子油

すっと消えるようになじむエッセンスで、ムラなく均一なヴェールをつくります。

■商品概要

商品名：無重力感UVエッセンス

価格：ノープリントプライス

発売日：2026年2月2日

取扱い：全国の量販店・ドラッグストアなど

（フォルサ）