¡ÉÉ¨¤Ë°ãÏÂ´¶¡É¤Ï¡Ö¥Ùー¥«ーÇ¹¼ð¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¡©½÷À­¤ËÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø¤ò²òÀâ¡ª

¥Ùー¥«ーÇ¹Ë¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©É¨ãÝÇ¹Ë¦¡Ê¤·¤Ã¤«¤Î¤¦¤Û¤¦¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢É¨¤ÎÎ¢¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï´ØÀá¤¬Ä¹´ü´Ö¼õ¤±Â³¤±¤¿¡ÖËà»¤¡×¤Ç¤¹¡£
É¨Î¢¤¬¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉËýÀÅª¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÂµ¤¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âØí´µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢50Âå°Ê¹ß¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¾®ÃÓ Ã£Ìé¡Ê°å»Õ¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÇòÉÍ¤Ï¤Þ¤æ¤¦ÉÂ±¡À°·Á³°²Ê½êÂ°¡¢¹ü¥ê¥¦¥Þ¥Á¼À´µÃµº÷¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¹âÎð¼Ô±¿Æ°´ïÊÑÀ¼À´µÀ©¸æ¹ÖºÂ¤ò·óÌ³¡£ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¥ê¥¦¥Þ¥Á°å¡¢ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¥¹¥Ýー¥Ä°å¡£
¥Ùー¥«ーÇ¹¼ð¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
¥Ùー¥«ーÇ¹¼ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©É¨´ØÀá¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ëÂÞ¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤ë¤ÈÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£É¨´ØÀá¤ØÄ¹´ü¤ÎËà»¤¤ä»É·ã¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¨´ØÀá¤Î±ê¾É¤ÇÁý¤¨¤¿³ê±Õ¤¬¸åÊý¤ÎÉ¨ãÝ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÎ¯¤Þ¤ê¡¢É¨¼þ¤ê¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ø¤Î°µÇ÷´¶¤äÄË¤ß¤òÈ¼¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£°À¤Î¼ðáç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¡¦50Âå°Ê¾å¤Î½÷À¡¦ÈîËþÂÎ¼Á¤ÎÊý¤Ç¡¢ÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æµ¯¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¤ÎÌó4ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½é¤á¤Ï¤·¤Ó¤ì¤äÉ¨¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É¨Î¢¤Î³ê±Õ¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉ¨¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¤«¤±¤Æ°µÇ÷´¶¡¦ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÄË¤ß¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Æð¹ü¤¬¤¹¤ê¸º¤ê´ØÀá±ê¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤¿³ê±Õ¤¬¸å¤í¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂÞ¤òºî¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶ÌÄø¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³ê±Õ¤ÎÎÌ¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¤ÈÇ¹Ë¦¤¬°µÇ÷¤Ë¤è¤êÇËÎö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝÏ³¤ì½Ð¤·¤¿³ê±Õ¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¡¢·ìÀòÀÀÅÌ®±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½é´ü¾É¾õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÀµºÂ¤ò¤·¤¿¤êÉ¨¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ëµç¶þ¤Ë´¶¤¸¡¢É¨¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È¼ð¤ì¤Æ°µÇ÷¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¨¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤âÉ¨¼þ¤ê¤«¤é¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡¦ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Þ¤Ç¾É¾õ¤¬µÚ¤ÖÊý¤â¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ëºÝ¤ËÉ¨¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤³¤ï¤Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤â¤è¤¯¤¢¤ë½é´ü¾É¾õ¤Ç¡¢Æ°ºî³«»Ï»þ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¾¯¤·µÙ¤à¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³ê±ÕÊñ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ÆÊ¬Èç±Õ¤¬²á¾ê¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤ÇÎã¤¨¤ÐÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë´ØÀá¤ËµÞ·ã¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÉÉ¨¤Î¥±¥¬¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢ÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¡¦´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡¦Ä¹´ü´Ö¤ÎÉ¨¤Î¹ó»È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤ä´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ÎÊý¤Î¹çÊ»¾É¤È¤·¤Æ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£50Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ë¤âÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¼ï¤ÇÆð¹ü¤ä¶ÚÆù¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤ÄÌò³ä¤Î¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¸º¾¯¤·¡¢ÆÃ¤ËÊÄ·Ð¸å¤ËÉ¨¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆð¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢´ØÀá¾É¤«¤é¥Ùー¥«ーÇ¹¼ð¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Ùー¥«ーÇ¹Ë¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ùー¥«ーÇ¹¼ð¤Ï°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Øí´µ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉÝ¤¬¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÎ¤¬ÄË¤¤¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÍß¤âÄã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¡¢QOL¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
É¨¤¬ÄË¤¤Êý¡¢¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö°å»Õ¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
