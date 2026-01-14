¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Âç´äJ¤¬Á´¾¡¡È10¡Ý£°¡É¤Î°ìÊý¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏÁ´ÇÔ¡È£°¡Ý£µ¡É¡Ä»Ø´ø´±¤¬¤Ã¤«¤ê¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´üÂÔ³°¤ì¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£±·î13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ï¼ó°ÌÄÌ²á¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡30Ê¬¤Ëº£Âç²ñ½éÀèÈ¯¤Î¸ÅÃ«É¢²ð¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢80Ê¬¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½éÀï¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ç¡¢10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÂè£³Àï¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£Àª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£23¿ÍÁ´°÷¤Î¹×¸¥¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Î»î¹ç¤â¿¿·õ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÀï¤¦½à¡¹·è¾¡¤Þ¤ÇÃæ£²Æü¡£²áÌ©ÆüÄø¤Î¤Ê¤«¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤ÇÀèÈ¯¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÀèÈ¯¤ò·è¤á¤ë¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£³ÀïÁ´ÇÔ¡¢£°ÆÀÅÀ£µ¼ºÅÀ¤ÇÂç²ñ¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¤¥ê¥Ç¥£¥ª¡¦¥ô¥¡¥ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬·ë²Ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤º¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ´·²¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ì¤ë¤«¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£³¾¡¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¡Ö¤À¤á¤À¡£¤â¤¦¥Ð¥ì¤¿¡×¡£¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¡Ö·ã¤¦¤Þ¡×¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
