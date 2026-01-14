¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¿ÇÎÅ½ê¤ò³«¶È¤¹¤ë¤è¤êÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¸üÏ«Áê¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¤òÄÙ¤·¤¿¡ÒÇò¤¤µðÅã¡Ó¤ÎÀ¯¼£ÎÏ
ÃÏÊý¤Ç¤Ï¾¯¿ô¤Î¹âÎð°å»Õ¤¬Êø²õÀ£Á°¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤ò»ÈÌ¿´¶¤Ç»Ù¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÂçÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°å»Õ¤¬²á¾ê¡£°å»Õ¤ÎÊÐºßÌäÂê¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©ÅÔ²ñ¤Ç¿ÇÎÅ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ï¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Åìµþ¿·Ê¹ÊÔ½¸¶ÉÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¿ùÃ« ¹ä¡ØÆüËÜ°å»Õ²ñ¤ÎÀµÂÎ ¤Ê¤¼°åÎÅÈñ¤Î¥à¥À¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1¿Í·ç¤±¤Æ¤â°åÎÅ·÷¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö
Ç¯´Ö360Æü¶ÐÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿
¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ÎÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö20Ê¬¡£2024Ç¯12·î11Æü¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤ËÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡¡1887Ç¯¡ÊÌÀ¼£20Ç¯¡Ë¤Ë³«±¡¤·¤¿¡ÖÃáÉãÉÂ±¡¡×¡£15¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤È52¤ÎÆþ±¡¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ë¡£7¿Í¤Î¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤È¡¢¶áÎÙ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ä¸©Æâ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤«¤é¸òÂå¤ÇÍè¤ë16¿Í¤ÎÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤Ç¡¢1ÆüÌó160¿Í¡¢Ç¯´Ö±ä¤ÙÌó4Ëü8000¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤ËÌë´Ö¤ÎÅöÄ¾¤À¤±Íê¤ó¤Ç¤¤¤ë°å»Õ¤¬¿ô¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡ÃáÉã»Ô¤ÈÄ¹ÆÔ¤Ê¤É4Ä®¤«¤é¤Ê¤ëÃáÉã°åÎÅ·÷¡Ê¿Í¸ýÌó9Ëü5000¿Í¡Ë¤Îµ®½Å¤ÊÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÂç¾®Ìó500·ï¤Î¼ê½Ñ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÙÆü¤âÄ«¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ó¿Ç¤ËÉÂ±¡¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¤ËµÙ¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡£1Ç¯¤Ë360Æü¤°¤é¤¤ÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿´µ¼Ô¤Ï¡¢1Æü¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤º¿Ç¤¿¤¤¡£µÞÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÉû±¡Ä¹¤ÎÂçÌîÅ¯Ïº¡¢49ºÐ¡£³°²Ê¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ë7¿Í¤Î¾ï¶Ð°å¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂçÌî¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»³ÅÄÀµ¸Ê¤Î2¿Í¤À¤±¤À¡£
