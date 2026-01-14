Á°»þÂåÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢111Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¡£»Ø´ø´±¸òÂå¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡£ÌÂÁö¤¹¤ë¥Þ¥óU¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬£±·î£µÆü¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢U-18»Ø´ø´±¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¤Ë¼¨¤·¤¿²òÇ¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹â¤¤½ç°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢À®ÀÓ¸þ¾å¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿Á°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢½¢Ç¤¤«¤éÌó14¤«·î¤ò·Ð¤Æ¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢ÆÃ¤Ë¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄãÌÂ¡×¤È¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÄäÂÚ¡×¤¬¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤ÎÇ¦ÂÑ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£Àï½Ñ¤Î½ÀÆðÀ¤ä»î¹ç±¿¤Ó¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â¡¢¥¯¥é¥ÖÆâÉô¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡¢Êä¶¯Êý¿Ë¤ä¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä´´Éô¤È¤Î°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£²òÇ¤Ä¾Á°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥â¥ê¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¾ÉôÌç¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢²òÇ¤¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2013Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥óÂàÇ¤°Ê¹ß¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²ó¤Ç£µ¿ÍÌÜ¤ÎÀµ¼°´ÆÆÄ²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÃÄê´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¼Â¼Á12Ç¯¤Ç¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï10Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÄãÌÂ´ü¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢Ã¼Åª¤ËÊª¸ì¤ë¿ô»ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²òÇ¤È¯É½¸å¤ÎSNS¤òÇÁ¤¯¤È¡¢»Ø´ø´±¸òÂå¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï²òÇ¤¤ò´¿·Þ¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î·èÃÇ¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹À¼¤ÎÊý¤¬¤à¤·¤íÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö²þÁ±¤É¤³¤í¤«°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤À¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥â¥ê¥à²òÇ¤¸å¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç£²»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿FAÇÕ£³²óÀï¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´ÑÀï¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤Î£·Ëü3888¿Í¤ÇËä¤Þ¤ê¡Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï£·Ëü4197¿Í¡Ë¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖTake Me Home United Road¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¬Â°¤¹¤ë¾ì½ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥É¤Ø¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø¡×¤Î±þ±ç²Î¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ë°Ü¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤¬Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¢¥â¥ê¥à¤È¤Î³Î¼¹¤â±½¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥Ì¡¼¤À¤¬¡¢ºòÇ¯£¸·î28Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÇÕ£²²óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¢¥â¥ê¥à¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼¡Âè¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°»þÂåÅª¤È¸À¤¨¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç15¡Á20Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀï½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î°ì¿Í¤¬CB¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò£³Ëç¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò²ó¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÌóÂ«»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¤Ë¼¨¤·¤¿²òÇ¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹â¤¤½ç°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢À®ÀÓ¸þ¾å¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿Á°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡¢Êä¶¯Êý¿Ë¤ä¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä´´Éô¤È¤Î°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£²òÇ¤Ä¾Á°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥â¥ê¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¾ÉôÌç¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢²òÇ¤¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2013Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥óÂàÇ¤°Ê¹ß¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²ó¤Ç£µ¿ÍÌÜ¤ÎÀµ¼°´ÆÆÄ²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÃÄê´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¼Â¼Á12Ç¯¤Ç¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï10Ì¾¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÄãÌÂ´ü¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢Ã¼Åª¤ËÊª¸ì¤ë¿ô»ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²òÇ¤È¯É½¸å¤ÎSNS¤òÇÁ¤¯¤È¡¢»Ø´ø´±¸òÂå¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï²òÇ¤¤ò´¿·Þ¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î·èÃÇ¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹À¼¤ÎÊý¤¬¤à¤·¤íÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö²þÁ±¤É¤³¤í¤«°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤À¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥â¥ê¥à²òÇ¤¸å¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç£²»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿FAÇÕ£³²óÀï¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´ÑÀï¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¤Î£·Ëü3888¿Í¤ÇËä¤Þ¤ê¡Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï£·Ëü4197¿Í¡Ë¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖTake Me Home United Road¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¬Â°¤¹¤ë¾ì½ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥É¤Ø¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø¡×¤Î±þ±ç²Î¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ë°Ü¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤¬Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¢¥â¥ê¥à¤È¤Î³Î¼¹¤â±½¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥Ì¡¼¤À¤¬¡¢ºòÇ¯£¸·î28Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÇÕ£²²óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¢¥â¥ê¥à¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼¡Âè¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°»þÂåÅª¤È¸À¤¨¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç15¡Á20Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀï½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î°ì¿Í¤¬CB¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò£³Ëç¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò²ó¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÌóÂ«»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£