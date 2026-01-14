King Gnu¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¡ª³Æ¼ï¥Á¥ãー¥È¤Ç52´§
King Gnu¤¬1·î9Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤¬¡¢1·î14ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢½¸·×´ü´Ö3Æü´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½é½µ2ËüDL¤òµÏ¿¤·¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£King GnuÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¢½¸·×´ü´Ö: 2026Ç¯1·î5Æü～11Æü¡Ë
¤Þ¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹½éÆü¤Ë¹ñÆâ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¿ô¹ç·×300Ëü²ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¸å5Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë³Æ¼ï¥Ç¥¤¥êー¡¦½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç¹ç·×52´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAIZO¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê
¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢1·î8Æü¤è¤êMBS/TBS·Ï28¶É¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à TURBOÏÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆKing Gnu¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ÎºÇ¿··¿¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Î1·î9Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
King Gnu¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¤ËÁ´3·ÁÂÖ¤Ç¤ÎCDÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Î³©¸«²¼¡¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È12¥¤¥ó¥ÁLP¥µ¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡ØKING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¤â¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëCD¡¢Blu-ray¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëCD¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ØKing Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×¡Ù´Ú¹ñ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡ÖSPECIALZ¡×¡Ö°ìÅÓ¡×¡ÖµÕÌ´¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÉõÆþCD¤Ë¤Ï¡ÖAIZO¡×¡¢Blu-ray¤Ë¤Ï¡ØKING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION¡Ù¤è¤ê¡Ö):°¤½¤Íå:(¡×¡ÖFlash!!!¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïéçµ¤Ï°¡×¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¡ÖHitman¡×¡ÖPrayer X¡×¡ÖTokyo Rendez-Vous¡×¡ÖSPECIALZ¡×¡Ö°ìÅÓ¡×¡ÖMASCARA¡×¡ÖSUNNY SIDE UP¡×¡Ö±«»¸¡¹¡×¤Î·×12¶Ê¤ò¹ë²Ú¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·ÁÂÖ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¡¢ÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖAIZO¡×
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡ÖAIZO¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/