¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬4½µÏ¢Â³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ûÃÎ¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ²È±ÒÀ¸·ò¹¯°Ñ°÷²ñ¤Ï1·î13Æü¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¸½ºß¤Î¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î³èÆ°¤Ï4½µÏ¢Â³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÃæÄøÅÙ¤ÎÎ®¹Ô¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î³°Íè¡¦µßµÞ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Îà»÷¾ÉÎã¤Î¸ÆµÛ´ï¸¡ÂÎ¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê27¡¥4¡ó¡Ë¡¢RS¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê8¡¥8¡ó¡Ë¡¢¥é¥¤¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê5¡¥7¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÈ¯Ç®³°Íè¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¾õ¶·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Îà»÷¾ÉÎã¤Î¼õ¿Ç¾õ¶·¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ûÃÎ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÉÂ¸¶ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê´¶À÷¾É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ººÍÛÀÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Ê¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ï²¼¹ß·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤ÎÊó¹ð·ï¿ô¤â5½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ººµ¡´Ø¤ÇÍÛÀ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡ÂÎ¤Î97¡¥3¡ó¤ÏA·¿H3N2¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë