¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬14Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤òÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ë·Þ¤¨¡¢½¢Ç¤3¥«·î¼å¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¼óÁê¤¬´Ú¹ñ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤òÈ¯Ã¼¤Ë²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÇÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÑ¤Ë¤³¤Á¤é¤«¤é»ö¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ÚÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÆÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤È¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤À¤ó¤È¶õµ¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£