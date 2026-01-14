¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤éÏ¢Ì¾¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡Ö»Ù»ý¡×À¼ÌÀ¡Ä¥«¥Ê¥À¤ä´Ú¹ñ10µ¡´Ø°Ê¾å¡¡»ÊË¡Åö¶É¡ÈÁÜºº¡É¤òÎòÂåFRBµÄÄ¹¤é¤âÈóÆñ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜºº¤ò½ä¤ê¡¢ECB¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ±û¶ä¹Ô¤Ê¤É¼çÍ×Ãæ¶ä¤ÎÁíºÛ¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ECB¤Ï13Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Êô»Å¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÊª²Á¡¢¶âÍ»¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ë¤ÏECB¤Î¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡¢¥«¥Ê¥À¶ä¹Ô¡¢´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ê¤É10µ¡´Ø°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤Ë¤è¤ëÏ¢Ì¾¤Ç¡¢Æü¶ä¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎòÂåFRBµÄÄ¹¤äºâÌ³Ä¹´±¤é¤â12Æü¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ÎÁÜºº¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤»î¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¡¢·ÐºÑÁ´ÈÌ¤ËÈó¾ï¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢·ÐºÑÅªÀ®¸ù¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥ó»á¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥ó¥»á¡¢¥¤¥¨¥ì¥ó»á¤Ê¤ÉÎòÂåFRBµÄÄ¹¤äºâÌ³Ä¹´±¤é¤¬½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£