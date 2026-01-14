¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡¡ÂçÁêËÐ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÃåÊª¡ª¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ç3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½éÆü¤«¤éÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¡¼½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Î»Ñ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤Î½éÆü¡¢Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÃåÊª¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¡¢¹ñµ»´ÛÆþ¸ý¤ÇÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¤Î¤Ï¡¢¹¥³Ñ²È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³º¬Àé²Â¤À¡£¼ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³º¬¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÂçÁêËÐ¤Ï¤ªÃåÊª¤Ç¡×¡ÖË¾ºÎ¶´Ø¤Î½¸Ãæ¤·¤¿±Ô¤¤ÆâÍÆ¡ª¡¡Âç¤ÎÎ¤´Ø¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°µÎÏ¡ª¡¡¶×Ý¯´Ø¤Î½À¤é¤«¤¤¤µ¤È¾å¼ê¤µ¡ª¡¡°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤ÎÄã¤µ¤È°µÎÏ¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡¡¹â°Â´Ø¤ÏÎ©¹ç¤¤¤«¤éÎ®¤ì¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡ÇìÇµÉÙ»Î´Ø¤ÎÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÂçµÕÅ¾¤ËÂç¶½Ê³¡ª¡¡¤¤¤ä¡Áº£Ç¯¤âÂçÁêËÐ³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ñÌ£¤ÏÂçÁêËÐ´ÑÀï¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»³º¬¡£2026Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¾ì½ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤ªÃåÊª¡ª¡¡´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø¼è¤ÎÆÃÄ§¤òÎÉ¤¯Âª¤¨¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¾å°Ì°ÂÂÙ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢Àé²Â¤Á¤ã¤ó¤Î¿·Ç¯¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÀé²Â¤Á¤ã¤ó¡¢ÃåÊª»Ñ¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡¢´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¤é¤¬ÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
