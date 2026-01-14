ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¡ÉÅ°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê ¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û1·î18Æü¤Ë½é²ó25Ê¬³ÈÂç¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡¿42¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é3ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤àÎëÌÚ¤ËºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢Ìòºî¤ê¤Î¶ìÏ«¡¢¶¦±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ç¶Ã°Û¤Î±é¤¸Ê¬¤±
2021Ç¯7·î´ü¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡¢2023Ç¯10·î´ü¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ø¼ç±é¤Çµ¢´Ô¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤È¡¢°ÆÁ·º»ö¤Îµ·Æ²Êâ¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î2¿Í¤À¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¾Úµò¤ÇºÊ»¦¤·¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡á¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÊºÆµ¯Æ°¡Ë¡É¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¹õ´äÊÙ¤¬¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤Î»à¤ò½ä¤Ã¤Æ±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ º£²ó¡¢ÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï3ºîÉÊÌÜ¤Î¤´½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹õ´ä¤µ¤ó¤â3Ç¯´Ö¹½ÁÛ¤òÎý¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ä¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¤¿¤Ã¤¿3Ç¯¤Ç¤³¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¤è¤¯»×¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¾ºî¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´é¤òÊÑ¤¨°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤òÂç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëËö¤¬¤³¤ì¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î²ó¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íºÇ¸å¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢²ÆÁ°¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤ÖìÔÂô¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤«¤éÊüÁ÷¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Á´ÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§ÂçÏÈ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¹Æ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ·ëËö¤ÏÀè¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈëÌ©¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÃÏµå¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¡½ »ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆæ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÉúÀþ¤¬Á´¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉúÀþ¤È¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏºÊ»¦¤·¤Î¹õËë¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©Ã¯¤¬ÁáÀ¥¤ËÑÍºá¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²óÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë°ì¿ÍÆóÌò¤Ê¤Î¤«¤âÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä´ðËÜÅª¤Ë¤Ïµ·Æ²¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÁáÀ¥¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ·Æ²¤Ë´°àú¤Ë¤Ê¤ê¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈËÍ¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡É¿Í¤ò±é¤¸¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âñÙ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â±éµ»½é¿´¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ²á¾ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êµÕ¤Ë¤¹¤´¤¯ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£1Æü±é¤¸¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤ë¡¢¤Ê¤É¤½¤¦¤¤¤¦¡È±éµ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£²ó½éÂÎ¸³¤ÎÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï1ÏÃ1Æü¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ï»þ·ÏÎóÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Öº£¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ·Æ²¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â15ÏÃ¤ò»£¤Ã¤Æ¤«¤é1ÏÃ¤ËÌá¤ë¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÁáÀ¥¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦¹¬¸å°ì¹á¤ò±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÃÎÅª¤ÊÊý¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤äËÍ¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬Ì£Êý¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£±é¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ÏËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þ·ÏÎó¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¡Öº£¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤±¡×¡ÖÁ°²ó¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡ÖËÍ¤Ï¡¢¹õËë¤ÏÈà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È³ÎÇ§¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤¿¤êÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇËè²óÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1983Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2006Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡ØÄØ»°½½Ïº¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡Ê2014¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤ò±é¤¸¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê2018¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦À¾¶¿Î´À¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ç¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤Ë¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡Ê2021¡¿TBS¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Ô¥¹¡½´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¡½¡×¡Ê2022¡¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¡Ê2023¡¿TBS¡Ë¤Ê¤É¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØHK¡¿ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡Ù¡Ê2013¡Ë¡¢¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¤Û¤«Â¿¿ô¼õ¾Þ¡£2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á CAPITAL CRISIS¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤êÆüÍË·à¾ì¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î°ì¿ÍÆóÌò
2021Ç¯7·î´ü¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡¢2023Ç¯10·î´ü¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ø¼ç±é¤Çµ¢´Ô¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Á±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤È¡¢°ÆÁ·º»ö¤Îµ·Æ²Êâ¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î2¿Í¤À¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¾Úµò¤ÇºÊ»¦¤·¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡á¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÊºÆµ¯Æ°¡Ë¡É¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¹õ´äÊÙ¤¬¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤Î»à¤ò½ä¤Ã¤Æ±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¹õ´äÊÙ¹½ÁÛ3Ç¯¤ÎµÓËÜ¤Ë¶ÃØ³¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¤¡×
¡½ º£²ó¡¢ÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï3ºîÉÊÌÜ¤Î¤´½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹õ´ä¤µ¤ó¤â3Ç¯´Ö¹½ÁÛ¤òÎý¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ä¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¤¿¤Ã¤¿3Ç¯¤Ç¤³¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¤è¤¯»×¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ¾ºî¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´é¤òÊÑ¤¨°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤òÂç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëËö¤¬¤³¤ì¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î²ó¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íºÇ¸å¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢²ÆÁ°¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤ÖìÔÂô¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤«¤éÊüÁ÷¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¹Í»¡¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡½ Á´ÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§ÂçÏÈ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¹Æ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ·ëËö¤ÏÀè¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈëÌ©¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÃÏµå¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¡½ »ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆæ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÉúÀþ¤¬Á´¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉúÀþ¤È¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏºÊ»¦¤·¤Î¹õËë¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©Ã¯¤¬ÁáÀ¥¤ËÑÍºá¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡È±é¤¸¤ë¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡ÉÆñ¤·¤µ Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È¤Ï
¡½ º£²óÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë°ì¿ÍÆóÌò¤Ê¤Î¤«¤âÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä´ðËÜÅª¤Ë¤Ïµ·Æ²¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÁáÀ¥¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ·Æ²¤Ë´°àú¤Ë¤Ê¤ê¤¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈËÍ¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡É¿Í¤ò±é¤¸¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âñÙ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â±éµ»½é¿´¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ²á¾ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êµÕ¤Ë¤¹¤´¤¯ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£1Æü±é¤¸¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤ë¡¢¤Ê¤É¤½¤¦¤¤¤¦¡È±éµ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£²ó½éÂÎ¸³¤ÎÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï1ÏÃ1Æü¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ï»þ·ÏÎóÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Öº£¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ·Æ²¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â15ÏÃ¤ò»£¤Ã¤Æ¤«¤é1ÏÃ¤ËÌá¤ë¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½ ÁáÀ¥¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦¹¬¸å°ì¹á¤ò±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÃÎÅª¤ÊÊý¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤äËÍ¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬Ì£Êý¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£±é¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ÏËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þ·ÏÎó¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¡Öº£¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤±¡×¡ÖÁ°²ó¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡ÖËÍ¤Ï¡¢¹õËë¤ÏÈà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È³ÎÇ§¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤¿¤êÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇËè²óÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2006Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡ØÄØ»°½½Ïº¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡Ê2014¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤ò±é¤¸¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê2018¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦À¾¶¿Î´À¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ç¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤Ë¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¡Ê2021¡¿TBS¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Ô¥¹¡½´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤¡½¡×¡Ê2022¡¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¡Ê2023¡¿TBS¡Ë¤Ê¤É¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØHK¡¿ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡Ù¡Ê2013¡Ë¡¢¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇÂè78²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¤Û¤«Â¿¿ô¼õ¾Þ¡£2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á CAPITAL CRISIS¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û