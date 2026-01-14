¡ÖËëËö´ü¤Î¶âÎ®½Ð¡áËëÉÜ¤Î¼ººö¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¡ª»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡È100ËüÎ¾Î®½Ð¡É¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú
¶â¤ÎÎ®½Ð
ËëËö¤Î³«¹Á¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¶â¶äÈæ²ÁÌäÂê¤Ï¡¢·ÐºÑ»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¸ì¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
³«¹ñ¸å¡¢ÄÌ²ß¤Î¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤Î°ã¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤Æº¹±×Ê¬¤ÇÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òËëÉÜ¤¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È³°¹ñ¤Ç¶â¤È¶ä¤Î¸ò´¹ÈæÎ¨¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶â1Î¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ä¤ÏÌó4Ê¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶â¶äÈæ²Á¤Ï1ÂÐ5ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢³°¹ñ¤Ç¤Ï¶â1¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ä15¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¹¤¬¡¢³«¹Á¸å¤ÎÄÌ²ß¸ò´¹¤ÇÂç¤¤ÊÏÄ¤ß¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
1859Ç¯6·î¤Î³«¹ÁÄ¾¸å¡¢³°¹ñ¾¦¿Í¤Ï¥á¥¥·¥³¶ä²ß¤Ê¤É¤Î³°²ß¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¾òÌó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¸ò´¹¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö1¥É¥ë¡á3Ê¬¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢4¥É¥ëÊ¬¤Î¶ä²ß¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð12Ê¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê3Î¾Ê¬¤Î¾®È½¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¹á¹Á¤Ê¤É¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾®È½1Ëç¤¬¶ä²ß4¥É¥ëÁêÅö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¾®È½3Ëç¤ò³¤³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤Ð12¥É¥ë¤ËÌá¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Öº¹±×¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¦¹Ô°Ù¤¬¡¢¶â²ß¤ÎÎ®½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËëÉÜ¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ËÁ´¤¯ÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£1854Ç¯¤ÎÆüÊÆÏÂ¿Æ¾òÌó¸ò¾Ä¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢ËëÉÜ¤ÏÈæ²Á¤Î¥º¥ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËëÉÜ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Åö½é¤ÏËëÉÜÂ¦¤Ï¡Ö1¥É¥ë¡á1Ê¬¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦ÁíÎÎ»ö¥Ï¥ê¥¹¤Î¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö1¥É¥ë¡á3Ê¬¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹Áü
¤·¤«¤·ËëÉÜÂ¦¤â¤µ¤é¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢³°²ß¤Î¹ñÆâÎ®ÄÌ¤òÈò¤±¤ë°Æ¤ä¡¢ÄÌ²ß¸ò´¹¤ò°ìÇ¯´Ö¸ÂÄê¤È¤¹¤ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â²ß¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤µ¤ì¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¶â¤¬Î®½Ð¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢³«¹Á¤«¤éÍâ1860Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó8¤«·î´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¾ë¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸ò´¹¤¬°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÎ®½Ð²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤«
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤ÎÎ®½Ð¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö100ËüÎ¾¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¿ô»ú¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÂçÉý¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50ËüÎ¾Àâ¡¢30ËüÎ¾Àâ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥Þ¥»¥½¥ó¾¦²ñ¤Ê¤É¤Î»ËÎÁ¤«¤é¡¢10ËüÎ¾¤«¤é15ËüÎ¾ÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¤Ë¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï¡Ö1ËüÎ¾°Ê¾å¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Êµ½Ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢1860Ç¯¤ÎËü±ä¾®È½¤Ø¤Î²þÃò¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÅ·ÊÝ¾®È½¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶â¤Î´ÞÍÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶â¶äÈæ²Á¤ò¹ñºÝ¿å½à¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ëü±ä¾®È½¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎ®½Ð¤Ï¤Û¤Ü¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²þÃò¤Ï²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¾·¤¯ÉûºîÍÑ¤âÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËëËö¤Î¶âÎ®½Ð¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·ÐºÑ¤ËÆ°ÍÉ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ËëÉÜ¤¬ÌµÃÎ¤ÇÌµºö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î®½Ð´ü´Ö¤âÃ»¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤â¸åÀ¤¤Î¸ØÄ¥¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¸«Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö100ËüÎ¾Î®½Ð¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Î¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÀ¯¼£¤òìÊ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£ÅªÊýºö¤äÀï¸å¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄ¤é¤ó¤ÀÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
