£±£·Ç¯¤Ö¤êÀ¤³¦°ìÁÀ¤¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Êä¶¯¡¡ºòµ¨£²¾¡¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ³ÍÆÀ¡õ£´Áª¼êÊü½Ð¡¢ÊÆÊóÆ»
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥ºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¼ã¼ê£´Áª¼ê¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£·°Ì¡Ë¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥¦¥§¥¶¡¼¥º¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê£³£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯£±£¸¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢£´¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£³£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²£²Ç¯¤Ï£±ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£²£³Ç¯¤Ï£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤Ç£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¹£¹¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É£¹¥Á¡¼¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£¹£¶£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢£·£³¾¡£¸£¸ÇÔ£·£µ¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ½¨´î¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿£²£°£°£¹Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë£±£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£ÎãÇ¯¤Ï¥ª¥Õ¤ËËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤òÉð´ï¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤·¡£¥Á¥¶¥à¤ä¥°¥ê¥·¥ã¥à¤Ï»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£Æ£Á¤Ç¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥í¥É¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¢¥³¡¼¥ë¤é¤¬¤½¤í¤¦ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¡¢¼ã¤º¸ÏÓ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£