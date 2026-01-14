¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡¢Çò¥Ó¥¥Ë¿åÃå¤ÇÁ¬ÅòÆþÍá¡õÀ¶ÁÝ¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¿¬¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤·¡¢Á¬Åò¤Ç¤ÎÉ÷Ï¤¤ª¤±¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¶»¤Î¾å¤Þ¤Ç¤Þ¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÇò¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â²Ã¤¨¡ÖÁ¬Åò¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È¼Ö¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥ê¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤ª¼ê¼ê¤ä¤ª¡¡¹ðÃÎweeeek¤Ï°ìÃ¶¤³¤³¤Þ¤Ç¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ª¤Í¤·¤ã¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤ª¤·¤êåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¿¬¡×¡ÖÈþ¤·¤¤È©¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¿ÈÂÎ¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¤¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ßÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£¥Ð¥¹¥È¤Ï96¥»¥ó¥Á¤ÎG¥«¥Ã¥×¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£