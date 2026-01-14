25ºÐ£È¥«¥Ã¥×¡ÈÆ¸´é¥°¥é¥É¥ë¡É¡¡DVD¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ó¥¥Ë¤Ç´¶¼Õ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×
¡ÈÀ¤³¦¤ÎËå¡É¡ÈÆ¸´é¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤¦¤¿¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÙ¤ß¤Ê¤ß¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ÇDVDÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
3ºîÌÜ¤ÎDVD¤¬È¯ÇäÃæ¤ÎËÙ¤Ï¡Ö3rdDVD¡¡¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ°ìÇ¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Âç¹¥¤¡×¡Ö¿åÃå¤â¤¨¤¨¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÙ¤Ï¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB87¡ÝW60¡ÝH82¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡£