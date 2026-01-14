12·î¤Ë¼ê½Ñ¼õ¤±¤¿¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢ºÆÅÙ¡Ö£µ¿ËÄø¡×Ë¥¤¦¼ê½Ñ¤¬·èÄê¤·¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
²Î¼ê¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë»õ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¾®Ìø¤À¤¬¡¢ºÆÅÙ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï¡Ö¡Ø±¦²¼¤Î»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¤Æ¤ÆÄË¤¤¤«¤é¡¡°ìÀ£Ç¿¤ò½Ð¤·¤ÆÌã¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Í¡Ù¤È»õ°å¼Ô¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¡Ø¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡¡ËÍ¤ÏÊ¡²¬Ëø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Çº£Æü¡¡¼ê½Ñ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡Ù¤È¸À¤¦»ö¤Ç¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°å»Õ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµ¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡Ø»õ¤¬º¬¸µËøÎö¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î»õ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¾¯¤·»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤!¡Ù¥ó?!¡¡»õ¤¬Îö¤±¤Æ¤ë¤¥¡¼?!¤É¤ì¤À¤±¹ó¤«¤Ã¤¿¤Î¡¼?!Îö¤±¤¿»õ¤Ë¤âÇ¿¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥êÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö5¿ËÄøË¥¤¤1½µ´Ö¸å¤ËÈ´»å¤Ç¤¹¡¡¥Ï¥¡¡¼¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹!¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡¡´Å¤¯·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿»ä¡¡ÄË¤ß¤ò²æËý¤·¤Æ¤¿»ä¡¡Ëô¼«¸Ê·ù°¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿Ç¯¤â²¿½½Ç¯¤âÄË¤«¤Ã¤¿´µÉô¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤ÆÍè¤¿¥Ä¥±¤¬º£º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡Ä¹Ê¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¼«¸Ê·ù°¤Ç¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿ºòÌë¤Ç¤·¤¿¡¡³§¤µ¤ó¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡¡»ä¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾®Ìø¤Ï18Ç¯12·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢±¦¾å¤Î»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¡¢¼ó¤ä¸ª¡¢Æ¬¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸¤»õ¤Îº¬¸µ¤¬±ê¾Éµ¯¤³¤·¡¡¶Ý¤¬»õ¤ò¼é¤ë¹ü¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Íâ19Ç¯1·î¤Ë¸ý¹Ð¡Ê¤³¤¦¤¯¤¦¡Ë³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â»õ¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯12·î23Æü¤Ë¤â¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£