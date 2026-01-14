ÅÏî´½í¡¢Ç¯ÌÀ¤±¡ÖÀº¿À²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤ÎÄÌ±¡¡×½Å¤Ê¤Ã¤¿Æü¤ò¥«¥¿¥«¥Ê£¸Ê¸»ú¤ÇÌ¿Ì¾¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡×
24Ç¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÖÇØ·Ê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤¬¡Ö½µ¥×¥ì¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ!AWARD2025ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Çò¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼·¿¤ÎÉ¨¾å¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤ÎÄÌ±¡¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤ËÍ§Ã£¤«¤é¡Ø²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤«¤é¡¡¤½¤Î»Ý¤òÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Ç¡¼¤À¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡ª¤Ã¤ÆÄ¾´¶¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£»Å»ö»Ï¤á¤Î1½µ´Ö¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó»þ¡¹¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¼¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯10·î¤ËSNS¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£Æ±Ç¯6·î¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£