ÈþÍÆÀ°·Á¹ðÇò¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¾×·â¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡ÖÈ©¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
½÷Í¥ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÍõÎ¤¤Ï¡Öº£¤Î»þ´ü¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¡¢¡×¤È¤·¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤òÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈ©¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤À¡¼¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤ÎUP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍõÎ¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2018Ç¯¤Ë»õ·Ô¤òºï¤ë»õÆù·ÁÀ®¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£19Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÎØ³Ô¶ºÀµ¤È¤¤¤¦¹ü¤«¤éÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÌó10¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¸ºÎÌ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÎ¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢°õ¾Ý¤â¤¬¤é¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£