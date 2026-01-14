1Ëç¤Î°ã¤¤¤¬Å·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤Ë¡Ä´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬¿Íµ¤Èþ½÷¿ý»Î¤òÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¾×·â¥·¡¼¥ó¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¿¤Ã¤¿1Ëç¡¢ÂÔ¤Á¤ÎËç¿ô¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬¿ð¸¶¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤¬¡¢3¿Í¤È¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°¤µ×ÄÅ¤À¤±1ËçÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ°Å¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤ÇÌÀ°Å¤¯¤Ã¤¤ê¡ª°¤µ×ÄÅ¤¬¿ð¸¶¤òÄ¾·â¤·¤¿¿ÆËþ´Ó
¡¡·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤ÎÅì1¶É¡£¿ð¸¶¤¬¥É¥é¶åËü¤ò´Þ¤ó¤À¥«¥óÈ¬ËüÂÔ¤Á¤ÎÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë°¤µ×ÄÅ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¤Î¼ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸Þ¡¦È¬ËüÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¡£¤µ¤é¤ËÃæÅÄ¤¬ÄÉ¿ï¤·¡¢¥«¥óÈ¬Ëü¤Ê¤¬¤é¥¢¥¬¤ì¤Ð°ìµ¤ÄÌ´Ó³ÎÄê¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç3¿Í¤¬Æ±¤¸È¬Ëü¤òÂÔ¤Á¡¢°¤µ×ÄÅ¤À¤±¸ÞËüÂÔ¤Á¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¡£¤¿¤À¤·½çÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¿ð¸¶¡¢°¤µ×ÄÅ¡¢ÃæÅÄ¤Î¤¿¤á²¾¤ËÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤éÈ¬Ëü¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿ð¸¶¤ÎÆ¬¥Ï¥Í¤Ë¤Ê¤ë¡£»³¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¸ÞËü¤¬1Ëç¡¢È¬Ëü¤¬3Ëç¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÈ¬Ëü¤Î°ú¤¹ç¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£14½äÌÜ¡¢¿ð¸¶¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È»Ä¤ê1Ëç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞËü¡£¤·¤«¤âÀÖÇ×¤À¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¿ð¸¶¤¬¥Ä¥âÀÚ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°¤µ×ÄÅ¤«¤é¥í¥ó¤ÎÈ¯À¼¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Î¿ÆËþ´Ó¡¢1Ëü2000ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È¡¢¿ð¸¶¤ÎÉÔ±¿¤òÃ²¤¯À¼¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë