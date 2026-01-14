ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¡õºç¸¶°ê·Ã¤Î¼¡ÃË¡¦ÅÏÊÕÂóÌï¡¡ºòÇ¯·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡·»¡¦ÍµÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸Î¡¦ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó(µýÇ¯61)¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¡Ê66¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¡Ê29¡Ë¤¬ºòÇ¯¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ÍµÂÀ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Äï¤¬µîÇ¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÂóÌï¤¯¤ó¡¢¤´·ëº§¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÂÀ¤Ï¡ÖÄï¤Î¸ý¤«¤é¸À¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡£±üÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³À²Ö¥¢¥Ê¤¬¡Ö±üÍÍ¤¬½é¤á¤Æ¤ªÀµ·î¤ÎÅÏÊÕ²È¤Î¿©Âî¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë°ê·Ã¤µ¤ó¤¬¿Í°ìÇÜÄ¥¤êÀÚ¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òºç¸¶°ê·Ã¤µ¤ó¤Ï¤¹¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤È¡¢ÍµÂÀ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Äï¤Î±ü¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¡È²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ï½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ÊÑ¤Ëµï¤Å¤é¤¯»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£ºç¸¶¡¢90Âå¤ÎÁÄÊì¡¢ÂóÌïÉ×ºÊ¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤ë¤¿¤ä»¶Êâ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¡È¾¼ÏÂ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂóÌï¤Ï2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥Èºç¸¶°ê·Ã¤Î¼¡ÃË¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡£24Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¤ÎµÈÆü¤À¡Ê¡°¡°¡Ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡×¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¤·¡¢¡Ö2À¤ÍÌ¾¿Í¡×¤È¤·¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤È²Î¼ê¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¤È¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤ÇÆ±µéÀ¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£