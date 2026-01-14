Åì¾Ú¡¢½é¤Î5Ëü4000±ßÂæ¡¡2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¡¡14Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤Î5Ëü4000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£2ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ501±ß22Á¬¹â¤Î5Ëü4050±ß38Á¬¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¤¬¤è¤ê¿Ê¤à¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Á°Æü¤Ë°ú¤Â³¤Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢16.91¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3615.80¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁê¾ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶Êý¿Ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ¤Ç1600±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£³ô¹â¤ä±ß°Â¤¬¿Ê¤à¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬ºÆ³«¤·¤¿¡£