Æá¿ÜÀãÊø»ö¸Î¡¡¹µÁÊ¿³¤Î½é¸øÈ½¡¡Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç£²·î£¹Æü
£²£°£±£·Ç¯¡¢Æá¿ÜÄ®¤ÇÅÐ»³¹Ö½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿ÂçÅÄ¸¶¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ£·¿Í¤È¶µÍ¡£±¿Í¤¬ÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¹µÁÊ¿³¤Î½é¸øÈ½¤¬£²·î£¹Æü¡¢Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤È°äÂ²¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤¬£±£³Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï£²£°£±£·Ç¯£³·î£²£·Æü¡¢Æá¿ÜÄ®¤ÇÅÐ»³¹Ö½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿ÂçÅÄ¸¶¹â¹»»³³ÙÉô¤ÎÀ¸ÅÌ£·¿Í¤È¶µÍ¡£±¿Í¤¬ÀãÊø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹Ö½¬²ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤äÀ¸ÅÌ¤ò°úÎ¨¤·¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿³¤Î±§ÅÔµÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢ÀãÊø¤ò½½Ê¬¤ËÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤äÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÁêÅö¤Ë½Å¤¤ÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¿ÍºÒ¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ£³¿Í¤ÎÈï¹ð¤Ë¶Øîþ£²Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¿Í¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÂ²¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï£±£³Æü¡¢¹µÁÊ¿³¤Î½é¸øÈ½¤¬£²·î£¹Æü¡¢Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈï¹ð¤é¤¬ÀãÊø¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤«¤ä¡¢¹Ö½¬²ñ¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤òÁèÅÀ¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£