¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂ´¶È¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡¢¾×·â¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¸øÉ½¡ÖÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¡Ä¡×¥Ø¥½½Ð¤·¥³¥¹»Ñ¸ø³«
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤òºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö12·î¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¤«¤éÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¥¦¥¨¥¹¥ÈÂ¬¤Ã¤¿¤é55¥»¥ó¥ÁÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¾×·â¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò¸øÉ½¡£11Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¡ÊÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖVELENO¡õGarageÎÏ¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Çò¡¢¹õ¡¢ÀÖ¤Î¥Ø¥½½Ð¤·¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¡Öº£¤ÏÃå¤Æ¤¿Éþ¤¬´Ë¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Î»ö¤À¤«¤é¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¡×¡Ö1Æü3¿©¿©¤Ù¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢±ÉÍÜ¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²¶¤Î»éËÃ¤¢¤²¤ë¤è¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿°åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÇµ°á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¡ÖBeauty Model Contest¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤È´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£°åÎÅ·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤·¤ã¤ó¡×¡Ö¤Î¤¤¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¿åÃå¤äÍá°á¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈRIZIN¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¤Ï26Ç¯¤â·ÑÂ³¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¼ñÌ£¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£