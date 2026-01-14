º£Ç¯50Ç¯ÌÜ!? Ä¶¥Ù¥Æ¥é¥óºÕÉ¹Á¥¤¬Æî¶Ë¤ËÅþÃå¡ª ÊÆÍ£°ì¤ÎÆî¶ËÁ¥ ¸å·Ñ¤Î½¢Ìò¤Ï¤À¤¤¤ÖÀè¤Ç¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¡ª
ÄÌ»»29²óÌÜ¤Î¹Ò³¤
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎºÕÉ¹Á¥¡¢¥Ý¡¼¥é¡¼µéºÕÉ¹Á¥¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤ËÆî¶Ë¤Î¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ÉÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ¹¤òºÕ¤¤¤ÆÅþÃå¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡¢·úÂ¤50Ç¯ÌÜ¤ÎÆî¶Ë¸ø³«¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢50Æü°Ê¾å¤Î¹Ò³¤¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ÉÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Á¥¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢³¤ÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖºÇÂçÌó3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸ü¤µ¤ÎÉ¹¤òºÕ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó37kmÎ¥¤ì¤¿¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥É´ðÃÏÉÕ¶á¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Á¥¤ÏËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ººîÀï¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆî¶Ë¤Ø½Ð¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¹¤òºÕ¤¤¤Æ³«¿åÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¿©ÎÁ¡¢Ç³ÎÁ¡¢µ¡ºà¤Ê¤É¤ò¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÆî¶Ë¸¦µæµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥É´ðÃÏ¤ØÍ¢Á÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÇ¤Ì³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî¶Ë´ÑÂ¬¤Ë¸þ¤«¤¦À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎºÕÉ¹Á¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¶áÂå²½²þ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¢Ìò¤Ï1976Ç¯1·î17Æü¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç·úÂ¤¤«¤é50Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æî¶Ë¤Ø¤Î½Ð¹Ò¤Ïº£²ó¤Ç29²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±·¿Á¥¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥·¡¼¡×¤Ï2010Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤òÄä»ß¤·¡¢¥â¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊÊÝ´É¡Ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÏÃæ·¿ºÕÉ¹Á¥¡Ö¥Ò¡¼¥ê¡¼¡×¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æî¶Ë¤Ø¤ÎÄê´ü¹Ò¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊÂç·¿ºÕÉ¹Á¥¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯5·î3Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Â¤Á¥½ê¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«±è´ß·ÙÈ÷Ââ¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤ÊºÕÉ¹Á¥¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê·úÂ¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´°À®¤Ï2030Ç¯5·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Æî¶Ë¤Ø¤Î¹Ò¹Ô¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£