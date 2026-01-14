3½µ´Ö°Ê¾å¤âÁ¥¤¬·ç¹Ò¡ÄÊª»ñÉÔÂ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÎ¥Åç¡¦ÈôÅç¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË¬Ìä¤ÇÅç¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ïº£¤âÆ°¤±¤º¡Ä¼òÅÄ»Ô¤ÏÊª»ñÍ¢Á÷¤ÎÎ×»þÊØ¤òÌÏº÷¤â¥á¥ÉÎ©¤¿¤º¡Ê»³·Á¡Ë
3½µ´Ö°Ê¾å¤âÅç¤ËÁ¥¤¬Íè¤Ê¤¤¡£Êª¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¦ÈôÅç¡Ê¤È¤Ó¤·¤Þ¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åç¤ÈËÜÅÚ¤ò·ë¤ÖÍ£°ì¤ÎÄê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Î·ç¹Ò¤Ï¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¤Ç22ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿16Æü´Ö¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¡ÖÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡×¤òÄ¶¤¨¡¢ÅçÌ±¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÅÄ»Ô¤ÏÊª»ñ¤Î¤ß¤ò±¿¤ÖÎ×»þÊØ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤â½Ð¹Ò¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ç¯Ëö¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿³¤Ï©
Åß¤Î¹Ó¤Ö¤ëÆüËÜ³¤¤Ï¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¡ÖÇÈ¤Î¹â¤µ3¥áー¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦Äê´üÁ¥¤Î±¿¹Ò´ð½à¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î22Æü´Ö¡¢Åç¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Êª»ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Î°åÌôÉÊ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ÛµÞ¤Î°åÌôÉÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤äË¬Ìä¤ÇÅç¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÈ÷Ãß¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îº¤µç¤Ö¤ê¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²èÁü¡§ÈôÅç¡¡ÅçÌ±Äó¶¡
¢£ ÅçÌ±¤¿¤Á¤Îº£¤Ï
¸½ºß¡¢Åç¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤ï¤º¤«74¿Í¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼«¤éSOS¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÎÉþÉôµ¢Ä³¤µ¤ó¤Ï¡¢TUY¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤·¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ø¿©ÎÁ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¡Ø½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤à´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿©ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§ÈôÅç¡¡ÅçÌ±Äó¶¡
¢£ ½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¡Ö¿´¤ÎËàÌ×¡×
Î¥ÅçÆÃÍ¤Î¶¯¤¤å«¤¬¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤âÅçÌ±¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ±°Õ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄË¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸Â¤é¤ì¤¿Êª»ñ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤¬ÅçÌ±¤¿¤Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎÅª¤Êµ²¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¡Ö¿´¤Î¤·¤ó¤É¤µ¡×¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¡¢Ä¹´ü·ç¹Ò¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇ¤â»Ä¹ó¤ÊÉûºîÍÑ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²èÁü¡§ÈôÅç¡¡ÅçÌ±Äó¶¡
¢£ ¡ÖÅ·¸õ¤Î¤»¤¤¡×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò
¼òÅÄ»Ô¤ÏÊª»ñÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÎ×»þÊØ¡×¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤â½Ð¹Ò¤ÎÌÜÅÓ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢Î¥Åç¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¿¹Ë¡×¤¬¤¤¤«¤ËºÙ¤¯¡¢ÀÈ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ç¹Ò¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿ºÝ¤Î³Î¼Â¤ÊÊª»ñÍ¢Á÷¥ëー¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ò¤É¤¦¸«¼é¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Öº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤µÊ¶Û¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤¹¡£
22Æü´Ö¡¢¹Ó¤ì¤ë³¤¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ëÅçÌ±¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤ÏÅ·¸õ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÂ¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£