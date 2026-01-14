´Ú¹ñ¤Ç¤â¡ÖZUTOMAYO¡×¿Íµ¤¡¡£³·î¸ø±é¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤Ë´°Çä
¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡ÊZUTOMAYO¡Ë¡×¤¬¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£3·î14Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Î½éÆü¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬Á´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢12Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤â¡¢Á°Çä¤ê³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£Î¾Æü¤Î¸ø±é¤È¤â¤ËÁ´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¤òÃ£À®¤·¡¢ZUTOMAYO¤Ë¸þ¤±¤¿´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
ZUTOMAYO¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Èºî»ì¡¢ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿ACA¤Í¡Ê¤¢¤«¤Í¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ð¥ó¥É¡£
´Ú¹ñ¤Î¸ø±ÄÊüÁ÷MBC¤Ï14Æü¡ÖÀº¹ª¤Ê²»³ÚÀ¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢J¡ÝPOP¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£18Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÉÃ¿Ë¤ò³ú¤à¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ºÆÀ¸¿ô1¡¦5²¯¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£