¥¢¥Ç¥Ð¥è¡¼¥ë»á°ÊÍè¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÏ¢È¯¡ª¡¡¥Þ¥óC¿·²ÃÆþ¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¡Ö¤³¤³¤Î´Ä¶¤Ï´°àú¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¡£53Ê¬¤Ë¥»¥á¥Ë¥ç¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢90¡Ü9Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤¬¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê3Éô¡ËÀï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢10¡Ý1¤Ç¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2011Ç¯8·î¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Ç¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í»á¤¬µÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2009Ç¯8·î¤Î¸µ¥È¡¼¥´ÂåÉ½FW¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥Ç¥Ð¥è¡¼¥ë»á°ÊÍè¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¿ôÆü´Ö¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Î´Ä¶¤Ï´°àú¤À¡£³§¤¬¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏËÍ¼«¿È¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¹¤°¤ËÊª»ö¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤ò¤³¤³¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½Ö°ì½Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×
