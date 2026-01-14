¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î£µÇ¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï£¹°Ì¡¦ºÇ½ªÀï¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â£´°Ì
³ÑÅÄÍµµ£2021¡Á2025¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹10¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡2021Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡£¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¤¤¤ËÍ¯¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤¿5¥·¡¼¥º¥ó¡£¹Óºï¤ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¼ã¼ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢åÌÌ©¤Ê¥ì¡¼¥¹ÀïÎ¬¤ò´°¿ë¤¹¤ëÀ®½Ï¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡F1³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤¿2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò10¸Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤ÏF1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾×·â¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡photo by BOOZY
¡Ê£±¡Ë2021Ç¯¡÷Âè1Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óGP
¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤ÎF1¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£Í½ÁªQ1¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê2°Ì¡¢¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¤Ã¤¿Q2¤Ç¤Ï13°Ì¤ÇÇÔÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï»×¤¤¤¤ê¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤òºÆ¤ÓÈäÏª¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤ä¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤é¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢9°Ì¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ½éÀïÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀF1¤Î¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿»ÑÀª¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸«¤ë¼Ô¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤ë°ìÈ¯¤ÎÂ®¤µ¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Î±Ô¤¤Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤¤¤¯¤Ä¤âÁ°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¶î¤±°ú¤......¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤È¤¤¤¦F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥êAT02¤Ï¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬4¶¯¥Á¡¼¥à¤Ë¼¡¤°¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÐÍè¤Î¤¤¤¤¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë³ÑÅÄ¼«¿È¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÀìÇ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¥Áö¡¦¹¥·ë²Ì¤¬Ë¾¤á¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È³ÑÅÄ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂ®¤µ¤È´¶À¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î2021Ç¯¤Î³«ËëÀï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óGP¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÁ°¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Î¤È¡¢1¼þÌÜ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÌäÂê¤Ï¡ËºÇ½é¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¡£50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡Ê£²¡Ë2021Ç¯¡÷Âè22Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï4°Ì¤È¤¤¤¦¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤òµó¤²¤¿¡£5Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÂ³¤¯Âè2Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢²á¿®¤È¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÌµËÅ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç·ã¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£F1¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÊÉ¤Î¹â¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¤â°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ø¤È°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤ä¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ü¥ó¡ÊÅö»þ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö·ó¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Î½õ¸À¡¢¿·Â¤¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤ÎÅêÆþ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¤ÏÍ½Áª8°Ì¤È½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤â¹¥Áö¤ò¸«¤»¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥êÀª¤Ï7°Ì¡¦8°Ì¤È²÷Áö¤¹¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê1¼þ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥¿¡¼¥ó8¤«¤é¤Î¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ß¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð3°ÌÉ½¾´Âæ¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¥Þ¥±¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î³ÑÅÄ¤¬¥¹¥é¥ó¥×¤«¤éÃ¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¾å²ó¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÃæÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î7°Ì¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¾å½ÐÍè¤Î¥ì¡¼¥¹½µËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³ÑÅÄ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£½µËö¤ÏÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡¦¥Ü¥Ã¥¿¥¹¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¡¼¥ó9¤ÎÁ°¤Ç¾¯¤·¥ß¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£½µ¤ÏÆÃ¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê£³¡Ë2022Ç¯¡÷Âè4Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP
¡¡¿·µ¬Äê¤Î½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥êAT03¤Ï´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¤¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP¤ÎÉñÂæ¥¤¥â¥é¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬½é¤á¤ÆF1¥Þ¥·¥ó¤ò¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¾ì½ê¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë1Ç¯Á°¤Î¤³¤³¤ÇÍ½Áª¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥â¥é¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¡¢ÅÚÍËÄ«¤ÎÍ½Áª¤Ï16°Ì¤Ê¤¬¤é¥¬¥¹¥ê¡¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â12°Ì¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ä¥±¥Ó¥ó¡¦¥Þ¥°¥Ì¥Ã¥»¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤ò¥³¡¼¥¹¾å¤ÇÈ´¤¡¢7°Ì¤Þ¤ÇÈÔ²ó¤·¤ÆÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÌ¤À®½Ï¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸«»ö¤Ê¤é¡¢½µËö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¬¥¹¥ê¡¼¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ëè¼þ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¸Â³¦¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤â°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤ÈÊÂ¤Ö¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÑÅÄ¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1Ç¯Á°¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥â¥é¤Ï¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼«¿®¤Î»ý¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹½µËö¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î¥¤¥â¥é¤Îº¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¾õ¶·¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ëè¼þ¸Â³¦¤Þ¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
