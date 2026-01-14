ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉãÊì¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢Æþ³Ø½Ë¤¤20Ëü±ß¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë0±ß¤ÇÄÌ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»äÎ©¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½À©ÅÙ¤Ç·Ú¤¯¤Ê¤ëÉéÃ´¤È¤Ï
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Ø¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤éÂçÉý³È½¼¤µ¤ì¡¢»äÎ©¹â¹»¤Ç¤â¼ø¶ÈÎÁÁêÅö³Û¡Ê¾å¸ÂÇ¯45Ëü7000±ß¡Ë¤¬½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñÅª¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ»äÎ©¹âÅù³Ø¹»Åù½éÇ¯ÅÙ¼ø¶ÈÎÁÅù¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¡¢»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤Î¼ø¶ÈÎÁÊ¿¶ÑÇ¯³Û45Ëü7331±ß¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬Äê¤á¤ë¼ø¶ÈÎÁÉôÊ¬¤¬»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëè·î¤ÎÀÁµá³Û¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£³Ø¹»À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÈñÍÑ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ²½¤Ç¤â»Ä¤ë²È·×ÉéÃ´¤ÎÆâÌõ
»äÎ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æþ³Ø»þ¤ÎÈñÍÑ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌµ½þ²½À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î»Ù½Ð¤Ï²È·×¤ÇÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ»äÎ©¹âÅù³Ø¹»Åù½éÇ¯ÅÙ¼ø¶ÈÎÁÅù¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤ÎÆþ³Ø¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï16Ëü5898±ß¡¢»ÜÀßÀ°È÷ÈñÅù¤Ï15Ëü7232±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È32Ëü3130±ß¤Î»Ù½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤¬Ã»´ü´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î»Ù±ç¶â¤ÏÆþ³Ø¸å¤Ë³Ø¹»·ÐÍ³¤Ç¿½ÀÁ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ùµë¤Ï²Æ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¼ø¶ÈÎÁÁ´³Û¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»Ù±ç¶â¤ÇÊä¤Æ¤ó¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ùµë¤Þ¤Ç¤Î3～6¥ö·î¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤Î²È·×¤ÎÍ¾ÎÏ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³
Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Ê³Ø¤Ë¤«¤«¤ëÁ´¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤«¤é¤Î±ç½õ¤Ï¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½é´üÈñÍÑ¤ä°ì»þÅª¤ÊÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌò³ä¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
Æþ³Ø½Ë¤¤¤È¤·¤Æ°ìÄê³Û¤Î±ç½õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À©Éþ¤ä¶µºà¡¢¹Ô»öÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢»Ù±ç¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ç½õ³Û¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î»ëÅÀ
²ÈÂ²±ç½õ¤ÎÉ¬Í×À¤ä¶â³Û¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È½ÃÇ¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Æþ³Ø»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ËÌµÍý¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ç½õ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é´üÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÊä¤¦Ê¬¤À¤±¤Ç¤â±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢²È·×¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¡¦¼ÂÌ³Åª¤ÊÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¸å¤âÈ¯À¸¤¹¤ë²È·×ÉéÃ´¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤è¤¦
»äÎ©¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½À©ÅÙ¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¶¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¦»Ù½Ð¤¬Á´¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À©ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤ä»Ùµë»þ´ü¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ²È·×¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤Ê¤É²ÈÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ËÅª³Î¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿Ê³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ»äÎ©¹âÅù³Ø¹»Åù½éÇ¯ÅÙ¼ø¶ÈÎÁÅù¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー