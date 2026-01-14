BreakingDown¹Â¸ýCOO¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ÆÁ´Éô¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×Áª¼ê¤Î°ÂÁ´ÂÐºöÅ°Äì¤òÌóÂ«
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBreakingDown¡Ù¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖBreakingDown Award2025¡×¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³Æ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1Éô¤Î½ªÎ»¸å¡¢¹Â¸ýÍ¦»ùCOO¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾×·âKO¾¡Íø¡Ö´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2025Ç¯¤Ï½é¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂçºåÂç²ñ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ö°ÂÄê³ÈÂç´ü¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¤·¤¿¹Â¸ýCOO¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê4Âç²ñ¤Î¤¦¤Á1²ó¤Ï¼óÅÔ·÷¡¢»Ä¤ê¤ÏÃÏÊý¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·×²è¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡ÖMr.BreakingDown¡×¤ò¼õ¾Þ¡£3·î¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈÓÅÄ¾À®¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÓÅÄ¤¬Æ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Àè·î¤Î¡ØBreakingDown18¡Ù¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤«¤éÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¤Æ¼º¿À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹Â¸ýCOO¤Ïº£Ç¯¤ËºÇ¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎ°Æ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²ñ¸«¤Î¾²¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯¡¢°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¤·¤ÆÁª¼ê¤Î·ò¹¯ÌÌ¤ò°ìÁØ¥±¥¢¤¹¤ë¡¢²ñ¸«¤äÂç²ñ¸å¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹©É×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÍðÆ®¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ä¤á¤ë¥ä¥Ä¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¥ä¥Ä¤ÏÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍÆÇ§¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤é¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤±¤É°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø²¶¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£Èà¤é¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌäÂê¤ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¯¤é¤«¤±¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BreakingDown¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆRIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤«¤é°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹Â¸ýCOO¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£4Ç¯Á°¤ËÌ¤Íè¤¯¤ó¤È¡Ø¤¤¤Ä¤«BreakingDown¤«¤éRIZIN¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾×·âKO¾¡Íø¡Ö´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2025Ç¯¤Ï½é¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂçºåÂç²ñ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ö°ÂÄê³ÈÂç´ü¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¤·¤¿¹Â¸ýCOO¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê4Âç²ñ¤Î¤¦¤Á1²ó¤Ï¼óÅÔ·÷¡¢»Ä¤ê¤ÏÃÏÊý¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·×²è¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Àè·î¤Î¡ØBreakingDown18¡Ù¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤«¤éÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¤Æ¼º¿À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¹Â¸ýCOO¤Ïº£Ç¯¤ËºÇ¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎ°Æ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²ñ¸«¤Î¾²¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯¡¢°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¤·¤ÆÁª¼ê¤Î·ò¹¯ÌÌ¤ò°ìÁØ¥±¥¢¤¹¤ë¡¢²ñ¸«¤äÂç²ñ¸å¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹©É×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÍðÆ®¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ä¤á¤ë¥ä¥Ä¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¥ä¥Ä¤ÏÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍÆÇ§¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤é¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ÏÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤±¤É°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø²¶¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£Èà¤é¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌäÂê¤ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¯¤é¤«¤±¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BreakingDown¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆRIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤«¤é°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹Â¸ýCOO¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£4Ç¯Á°¤ËÌ¤Íè¤¯¤ó¤È¡Ø¤¤¤Ä¤«BreakingDown¤«¤éRIZIN¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£