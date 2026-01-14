¶ÌÀîÅ°»á¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òº£¤Î¡Ø¤³¤¿¤Äµ»ö¡Ù¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¿¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï14Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤Î¡¢¹Í¤¨¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÀä»¿¤·¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¡¢º£¤Î¡Ø¤³¤¿¤Äµ»ö¡Ù¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¿ô¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£2004Ç¯3·î26Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¢¤±¤Æ¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤®¡¢°û¤ß´³¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤¿¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤âÊüÁ÷¤·¤¿
¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¼Ò°÷¿©Æ²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý5»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤½¤³¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¿ÅÙ¤«¡¢¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤ò¡Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö1¤Ä¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¡£²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Ê¤éÃ»¤±¤ì¤ÐÃ»¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃ»¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¡¢º£¤Î¤³¤¿¤Äµ»ö¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ØÅÁ¤ï¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡×¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø»ä¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤À¤ì¤è¥ê¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ì¾¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤ä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¾è¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤³¤½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Ö±é½Ð¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤¬¡¢¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤È¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï´Ó¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£