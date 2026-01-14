¾¾°æ¼îÍýÆà¤È·ëº§¤Î¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¡¡º£¸å¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS AND MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¡¦ºß½»¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¡É¤Î¡ÖBOYS AND MEN¡×¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¡¢Åì³¤»°¸©¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖËÍ¤âÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç6¡¢7ËÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤ËSKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿»ö¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤é¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤â¤â¤È¤â¤È°¦ÃÎ½Ð¿È¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·ºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÄÔËÜ¡£¡ÖÁê¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Í§Ã£Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÎÉ¤¤¤Ê¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë·Á¤Ç°¦ÃÎ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£