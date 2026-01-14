Ç¯¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¡È15Ç¯¤Î´é¤ÎÊÑ²½¡É¤òÈæ³Ó¤·¾×·â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ó¤ä¤ó²¿¤â¡×
¡¡1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¹ö¤Î¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥¯¥í¥Ç¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¤Î15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë´é¼Ì¿¿¤ÎÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö34ºÐ¡Á48ºÐ¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¡È15Ç¯¤Î´é¤ÎÊÑ²½¡É
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢°ÊÁ°ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦´ë²è¡Ö¥¯¥íLOVE¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î°¸ý¤òÏ¢È¯¤·¤¿4¿Í¤ÎÈþ½÷¡Ê¿·ÅÄ¤æ¤¦¡¢¤¦¤é¤é¡¢Ã«²¬Èþº»µª¡¢¤¤¤ï¤¿¤Þ¤¢¤ê¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ª»ÅÃÖ¤¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥ë»Ñ¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤À©¤Î¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥¤¥º¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÌäÂê¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4Ëç¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¡Ö¼ã¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï2011Ç¯¡Ê34ºÐ¡Ë¤«¤é2025Ç¯¡Ê48ºÐ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÁ´°÷¤ËÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈÁêÃÌ¤ò³«»Ï¡£¤¤¤ï¤¿¤Þ¤¢¤ê¤¬¡Ö¤³¤ì¥¢¥í¥Þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¡×¤È²áµî¤Îµ²±¤òÍê¤ê¤Ë¿äÂ¬¤òÎ©¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¡Ö2011Ç¯¡Ê34ºÐ¡Ë¡×¡Ö2015Ç¯¡Ê38ºÐ¡Ë¡×¡Ö2020Ç¯¡Ê43ºÐ¡Ë¡×¡Ö2025Ç¯¡Ê48ºÐ¡Ë¡×¤Î½ç¤Ë¸«»öÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢15Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÉÔÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ó¤ä¤ó²¿¤â¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ê¥À¥ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤é¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡×¤òÆÍÇË¤·¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£