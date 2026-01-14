1·î13ÆüÍ¼Êý¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î¸©Æ»¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬¥Ð¥¹Ää¤ÇÄä»ß¤·¤è¤¦¤È¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¾èµÒ¤Î60Âå½÷À­¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

1·î13Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÃæÅç¤Î¸©Æ»¾å¤Ç¡¢40ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¥Ð¥¹Ää¤ÇÄä»ß¤·¤è¤¦¤È¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå½÷À­¤¬Å¾ÅÝ¡£

½÷À­¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤òÀÚ¤Ã¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤ÇÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾¤Î5¿Í¤Î¾èµÒ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤«¤é¾ÃËÉ¤Ë¡Ö¾èµÒ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤¬È¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÏÀ¾¶è¤«¤éÀ¾³÷¶èÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¹Ää¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£