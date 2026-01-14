ABEMA¿Íµ¤¥¢¥Ê¡ÖÂçËþÂ¡×¡¡ÏÂÁõ»Ñ¤Ç¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈS¡ª¥Í¥Ã¥È¤¯¤®¤Å¤±¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ABEMA¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü1·î12Æü¤Þ¤Ç¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤Ç¿·Ç¯¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ìÃå»Ñ¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤âÏÂÁõ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ß¥é¥³¥¹¥¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¥Á¥§¡¼¥¢¥Î¤Î¤ªÀµ·îµ¤Ê¬¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥¤¥ä¡¼¥¨¥ó¥É¡õ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡Ù¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ø¡£¤ªÎÁÍý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¤«¤é¥·¥ç¡¼¤â´Ñ¤é¤ì¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤ªÀµ·î¤ÎÀ²¤ìÃå¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤â¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡×¡ÖÏÂÁõ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£