¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE¤ËTV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ö¥°¥Õ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-07B ¥°¥Õ¡×(30,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-07B ¥°¥Õ¡×(30,800±ß)
´öÂ¿¤Î¾¦ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë±§ÃèÀ¤µªMS¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥°¥Õ¡×¤¬GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE(GFFMC)¤«¤éÎ©ÂÎ²½¡£
THE ORIGIN¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¶¥¯¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤È¡¢¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡ÂÎ¡Ö¥°¥Õ¡¦¥«¥¹¥¿¥à¡×¤«¤éµÕ»»¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ò¡¼¥È¡¦¥í¥Ã¥É¤Ï2¼ïÉÕÂ°¤·¡¢ÀßÄê²è¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥È¥ê¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤ËÁÈ¤ß´¹¤¨¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥°¥Õ¡¦¥«¥¹¥¿¥à¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
