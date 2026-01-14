¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW Endless Waltz¡Ù¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë(EWÈÇ)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW Endless Waltz¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë(EWÈÇ)¡×(33,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë(EWÈÇ)¡×(33,000±ß)
¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë(EWÈÇ)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÇØÌÌ¤ËÁõÈ÷¤·¤¿µðÂç¤ÊÍãÊ¼Áõ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥í¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨Å¸³«¡£½¾ÍèÁõÈ÷¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥à¥·¥¶¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ó¡¼¥à¥·¥¶¡¼¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬ÉðÁõ¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥ë¥É¥Ø¥ë¡×¡¢Â¿ÃÊÊÑ·Áµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÂÐ¤Î³ù¡Ö¥¢¡¼¥É¥é¡¼¡×¤Ê¤ÉÉðÁõ¥Ñ¡¼¥Ä¤âËÉÙ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥«¥È¥»á¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë²ò¼á¤Ë¤è¤êG.F.F.M.C.ÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ÎÁõ¹Ã¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¥à¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥â¡¼¥É¡×¤äÈô¹Ô·ÁÂÖ¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ô¥ó¥â¡¼¥É¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¸½Âå¤ËÁÉ¤ë»à¿À¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë(EWÈÇ)¡×¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¡ª
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
