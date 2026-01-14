¡ØMSV¡ÙROBOTº²¤ËÌÂºÌ¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥²¥ë¥°¥°¥¥ã¥Î¥ó(¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Äµ¡)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØMSV¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-14C ¥²¥ë¥°¥°¥¥ã¥Î¥ó(¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Äµ¡) ver. A.N.I.M.E.¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-14C ¥²¥ë¥°¥°¥¥ã¥Î¥ó(¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Äµ¡) ver. A.N.I.M.E.¡×(8,800±ß)
¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¥¨¡¼¥¹ÉôÂâ¡Ö¥¥Þ¥¤¥éÂâ¡×¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÂºÌ¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥²¥ë¥°¥°¥¥ã¥Î¥ó¡×¡£MSV¤òÂåÉ½¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡ÂÎ¤¬ ver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ÖMS-14C ¥²¥ë¥°¥°¥¥ã¥Î¥ó(¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Äµ¡)¡×¤Ï¡¢Àè¹ÔÎÌ»º¤µ¤ì¤¿¥²¥ë¥°¥°¤Î¤¦¤Á¡¢±¦¸ª¤Ë¥Ó¡¼¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¶áµ÷Î¥ÀìÍÑÁõÈ÷¤âÈ÷¤¨¤¿C·¿»ÅÍÍ¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥é¥¤¥Ç¥ó¾¯º´¤òÉ®Æ¬¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¾·½¸¤·¤¿¥¨¡¼¥¹ÉôÂâ¡Ö¥¥Þ¥¤¥éÂâ¡×¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÌÀºÙ¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥ÄÃæ°Ó¤ÎÅÐ¾ìµ¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¢Éô¤è¶»Éô¤Ë²ÄÆ°¼´¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÂÎ¤òÂç¤¤¯È¿¤é¤»¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤ëÆ°¤¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¥¹¥«¡¼¥ÈÁ°ÌÌÉô¤¬ÆâÂ¦¤ØÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÂçÂÜÉô¤Î²ÄÆ°°è¤¬³ÈÂç¡£¸ª¤Ï°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê²ÄÆ°°è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ver. A.N.I.M.E.¡×¥·¥ê¡¼¥º(ÊÌÇä¤ê)¤ËÉÕÂ°¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¼Í·â¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢Æ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
