¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡×SwitchÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤Æ36%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Nintendo SwitchÈÇ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡¢É¸½à²Á³Ê¤«¤é36%¥ª¥Õ¤Î6,270±ß¡£
¡¡¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡×¥·¥êー¥º²ÈÄíÍÑ¤ÎºÇ¿·ºî¡£ËÜºîÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦ÀßÄê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¼ýÏ¿ºîÉÊ¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÖSSSS.DYNAZENON¡×¡¢¡Ö¥´¥¸¥é S.P ¡ã¥·¥ó¥®¥å¥é¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×Season1¤¬¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀï¡×¥·¥êー¥º½éÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤ ·ã¾ð¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×¡¢¡Ö¥²¥Ã¥¿ー¥í¥Ü ¥¢ー¥¯¡×¤¬²ÈÄíÍÑ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï½é¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú2025Ç¯8·î28ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡ÙÂè£³ÃÆPV¡Û
